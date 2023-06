Heetste lente in Spanje sinds metingen in 1961 begonnen

Vooral april was bijzonder heet, stelt de dienst. In het zuiden van Spanje werden in die maand temperaturen van bijna 39 graden gemeten, waardes die normaal gesproken pas in de zomermaanden worden gemeten.

Spanje wordt de afgelopen jaren steeds vaker getroffen door uitzonderlijk hoge temperaturen. Zo sprak AEMET in 2022 nog van het heetste jaar ooit gemeten. Volgens de Verenigde Naties loopt zo’n 75 procent van het land gevaar om te verwoestijnen, wat gebeurt als er te weinig regen valt en het land uitdroogt. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt daarbij aangewezen als de voornaamste oorzaak.