Fietser valt en wordt vrijwel direct aangevallen door alligator in Florida

De man verloor zijn evenwicht en viel vanaf het fietspad in het water. Een vrouwelijke alligator van zo’n 2,7 meter lang ging op de man af en beet hem. De man wist los te komen van het dier en kroop naar een zijkant, waar een omstander hem kon helpen.

Charlie Shannon, die op dat moment zijn hond aan het uitlaten was, vertelt aan WPTV dat het slachtoffer gewond was aan zijn been, met name zijn heup had het moeten ontgelden. „Hij was bijna 1,5 meter lager dan ik op dat moment stond, dus het was moeilijk om hem uit het water te helpen.

Uit het water getrokken

Shannon kon uiteindelijk met de hondenriem een lus maken en samen met vijf anderen kon hij de fietser uit het water trekken.

Het slachtoffer is uiteindelijk per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

De alligator is na het incident gevangen en overgeplaatst naar een speciale opvang.