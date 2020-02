Politie neemt honkbalknuppel in beslag: ’Of was het een pepermolen?’

Toen de agenten de ’honkbalknuppel’ omdraaiden, bleek er aan de onderkant een molen te zitten. „Maar geloof me, als je ruzie krijgt met iemand en je pakt dit ding erbij, daar kun je zo iemand z’n hersenen mee inslaan. Dat kan niet. Dus die is ook weer weg en die gaan we lekker vernietigen”, aldus wijkagent Mitchell Scheers op Instagram.

Naast de pepermolen werd er 30.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd en werden er zes boetes uitgeschreven, onder meer voor onverzekerd rijden.