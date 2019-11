Ongehoord Nederland: al 18.000 leden na 1 dag

Dat onthuldde Berckmoes in tv-programma Beau. "Nederland verandert langzaam in een heel nauwe maatschappij waarin problemen als massamigratie niet meer worden benoemd", zei Karskens eerder. "Wij willen een stem zijn voor mensen die de Nederlandse cultuur hoog hebben zitten en terugverlangen naar de tijd dat je nog alles kon zeggen. Zonder politiek correct te hoeven zijn.”

Karskens was dit weekend nog zeer kritisch op de NOS, die berichtte over vluchtelingen op Kos. „De NOS zei: ’Ze komen uit een brandende hel’. Onzin. De Turkse westkust was een soort Benidorm. Ik heb échte vluchtelingen gezien, vooral in Rwanda en Congo. Mensen wegrennend van stapels lijken. Je bent een echte vluchteling als je van Syrië naar Turkije reist, niet als je van Turkije naar Griekenland gaat en nog verder.”

