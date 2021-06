Zorgen over Haagse demo-jihadist die wil ’sterven als een martelaar’

Premium Binnenland

Teruggehaalde Ilham B. uit Gouda toonde weinig berouw: ’Een raket op je huis is levenservaring’

Ilham B. zal blij zijn dat ze na jaren in een Koerdisch kamp naar Nederland terugkeert, al is het naar een cel op de Terroristenafdeling voor vrouwen in de gevangenis Zwolle. Veel spijt van haar vertrek naar het kalifaat heeft de jihadiste nog niet getoond. Wie is deze vrouw, voor wie een Nederlands...