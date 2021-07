Gommers verwacht niet dat deltavariant tot lockdown zal leiden

Gommers denkt net als veel andere deskundigen dat de deltavariant in het najaar dominant zal zijn in Nederland. Daar gaat ook het RIVM van uit. Hoewel een nieuwe lockdown volgens Gommers niet voor de hand ligt, ziet hij wel een aantal risico’s. Zo is nog onbekend hoe lang vaccins precies bescherming bieden tegen het coronavirus. „Dat gaan we in de gaten houden, misschien moeten de 70- en 80-jarigen een extra prik krijgen”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Positief is wel dat de vaccinatiegraad onder ouderen hoog is. „De vraag is vooral of mensen die besmet raken ernstig ziek worden. Onder ouderen is het percentage gevaccineerden boven de 80 procent.”

Ook het gedrag van mensen blijft heel belangrijk, benadrukt Gommers. Daarop wijst ook viroloog Ab Osterhaus in deze krant. Hij wijst nog eens op het risico van besmettingen tijdens vakanties in het buitenland. „Er zijn nog steeds gedeelten van de Nederlandse bevolking die niet goed beschermd zijn”, waarschuwt Osterhaus. „Ten eerste tieners, die overigens nu wel gevaccineerd mogen worden. Maar vooral onder twintigers en dertigers zijn er mensen die nog geen volledige bescherming genieten.”

De viroloog vreest op termijn ook meer besmettingen in achterstandswijken, waar minder mensen zich laten vaccineren. „Er is best kans op een nieuwe golf in de herfst”, zegt hij. Positief is wel dat jongeren niet snel in het ziekenhuis belanden na een coronabesmetting. Ook ziet het ernaar uit dat mensen die volledig zijn gevaccineerd ook goed zijn beschermd tegen de deltavariant.