Uitzonderlijk: voor het eerst sinds 1909 supermaan te zien op Koningsdag

Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7% groter en 14% feller dan normaal.

Het weer helpt een handje mee om de ‘once-in-a-lifetime’ superkoningsmaan te zien. Dinsdag is de kans op opklaringen namelijk groot. Mogelijk trekken ook sluierwolken over ons land en dat kan nog een ander bijzonder fenomeen opleveren: een superkoningsmaanhalo. Dat is een kring om de superkoningsmaan, meldt Weeronline.

De volle maan komt dinsdag om 21:40 uur op in het zuidoosten. De supermaan is tijdens de maansopkomst het mooist, wanneer de volle maan laag aan de hemel staat.

Zeldzaam

Het is uiterst zeldzaam dat een supermaan en een koninklijke feestdag met elkaar samenvallen. De laatste keer dat we een ‘superkoninginnemaan’ hadden was op de Koninginnedag van 31 augustus 1909 toen Wilhelmina koningin was. Ook een ‘gewone’ volle maan tijdens een koninklijke feestdag is zeldzaam. De eerstvolgende keer dat een volle maan weer op 27 april valt is in 2040.

Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld.