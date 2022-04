Premium Het beste van De Telegraaf

Nergens meer welkom: Russische driemaster verzeild in geopolitiek conflict

Door Kristof Simoens Kopieer naar clipboard

Ⓒ Belga Image

De Sjtandart, een replica van een 18e-eeuwse driemaster die onder Russische vlag vaart, is sinds de oorlog in Oekraïne ongewenst in steeds meer Europese havens. Terugkeren naar Sint-Petersburg zit er ook niet in sinds de kapitein – half Rus, half Oekraïner – de inval heeft veroordeeld.