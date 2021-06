Fietser gewond door aanrijding politieauto in Nijmegen

Ⓒ Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen

NIJMEGEN - Een 39-jarige fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt tijdens een aanrijding met een politievoertuig in Nijmegen. De Nijmegenaar is met onder meer verwondingen aan zijn benen naar het ziekenhuis vervoerd.