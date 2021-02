Angenent bindt ijzers weer onder voor Elfstedentocht

14.15 uur Richting Bolsward

Henk Angenent heeft de schaatsen weer aangetrokken na een korte tussenstop. Hij deed dat in Parga, waar de dochter van Syb van der Ploeg de ijsvreters langs de kant aanmoedigde. Het drietal is inmiddels herenigd. Bolsward is de volgende plaats van bestemming.

De heren arriveerden eerder bij de Waterpoort van Sneek. Henk: „Het gaat lekker, al hebben we wel een paar keer van het ijs gemoeten, bij wat bruggetjes.” Zijn vrouw Sannah staat klaar met koffie en koek, maar die slaat de groep over: „Het is te vroeg om te pauzeren.”

„De mannen hebben gisteren nog de route gecontroleerd”, vertelt de 53-jarige Henk Angenent voorafgaand aan de tocht, die bij Leeuwarden van start ging. „Het ijs is niet zo goed als in 1997. Maar langer wachten was onverantwoord. En we zijn klaar om te klunen. It giet oan.”

Ⓒ TT

Hieronder vindt u een verloop van de tocht:

13.30 uur Tijdelijke onderbreking

Henk Angenent heeft zijn tocht tijdelijk onderbroken wegens een oude knieblessure. De sportman zit nu in de auto en rijdt naar Workum. Zijn twee kompanen van De Kast schaatsen wel door.

Henk Angenent is van plan om straks weer op de schaats verder te gaan.

12.45 uur Bijna in Hindeloopen

Angenent en zijn vrienden zijn bijna in Hindeloopen. Ze hebben van Warns tot Stavoren de auto moeten gebruiken vanwege de lage kwaliteit van het ijs. Angenent heeft aangegeven dat hij het nog steeds koud heeft.

Henk Angenent aan het klunen:

10.55 uur Pauze met snert en chocolademelk

Rond 10.45 wordt er pauze gehouden in Sloten. Er is chocolademelk en snert. De heren zijn nu van het ijs af, tot na Balk: het ijs is te slecht.

Tot nu toe is er zo’n 40 tot 45 kilometer gereden. De kwaliteit is aardig, maar heeft ook een wisselvallig karakter. Angenent: „Ik heb het koud.” Hij heeft net te weinig kleding aangetrokken vanmorgen. Toch is hij enthousiast: „Het is geweldig. Ik geniet enorm.” De winaar van ’97 is tot nu toe één keer gevallen: „Bij Sneek, omdat ik niet oplette.”