Zoon Amerikaanse mediamagnaat koopt enorm huis van 150 miljoen dollar

Het is dan ook niet zomaar een optrekje. Het chateau in Franse neoklassieke stijl werd gebouwd in de jaren dertig en was al eens te zien in de aftiteling van het tv-programma Beverly Hillbillies. Met een oppervlakte van maar liefst 2300 vierkante meter, 24 badkamers, 18 slaapkamers, een zwembad en tennisbaan kan het gezin Murdoch elkaar bij spanningen makkelijk ontlopen.

Voormalig eigenaar van het landgoed is de in 2017 overleden Amerikaanse zakenman en miljardair Jerrold Perenchio. Eerder stond het huis met de bijnaam Chartwell, vernoemd naar het domein van Winston Chruchill, te koop voor 245 miljoen dollar en 195 miljoen dollar. Het lijkt erop dat de 48-jarige bestuursvoorzitter van Fox flink heeft onderhandeld om de woning uiteindelijk aan zijn bezittingen te kunnen toevoegen.

’The One’ voor 500 miljoen dollar

Volgens The Times hebben high-end makelaars in Los Angeles de laatste jaren goed geboerd. Sinds 2016 zijn er in die regio minimaal zes vastgoedobjecten van 100 miljoen dollar of meer verkocht. Maar, baas boven baas: mansion ’The One’ in de wijk Bel Air in Los Angeles kent een vraagprijs van 500 miljoen dollar, omgerekend zo’n 447 miljoen euro.