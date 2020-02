Met coronavirus besmette Duitser verbleef vorige week in Limburg

Het is niet bekend of het gaat om de man in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, uit Selfkant nabij de grens met Sittard.

In die Duitse staat, grenzend aan Nederland, werd dinsdag voor het eerst een besmetting vastgesteld. De man (47) zou maandagmiddag met een zware longontsteking zijn opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz, op zo'n 20 kilometer van de grens met Nederland.

Als de personen met wie de man contact had klachten krijgen, dan worden ook zij geïsoleerd en getest.

De man zou in kritieke toestand verkeren en wordt geïsoleerd. Hij wordt met een voertuig van de brandweer overgebracht naar een universitair ziekenhuis in Düsseldorf. Dat moet in de loop van de nacht gaan gebeuren.

Het is onduidelijk wie de man heeft besmet, maar volgens de Aachener Zeitung heeft de 47-jarige contact gehad met een kennis die recentelijk in China was. Het is nog niet bekend of die persoon dan ook wordt behandeld.

Vlakbij Sittard

De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. Er wordt gekeken met wie het stel contact heeft gehad. Het duo komt volgens bronnen van de Rheinische Post uit Selfkant, vlakbij het Nederlandse Sittard. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

De autoriteiten in de regio Heinsberg, over de grens met de Nederlandse provincie Limburg, hebben uit voorzorg besloten dat scholen en kinderdagverblijven woensdag dicht blijven. Er wordt nog gekeken of meer maatregelen nodig zijn.

De Duitse autoriteiten maakten eerder op dinsdag ook al melding van een eerste besmetting in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. Het ging daar om een 25-jarige man die ziek werd na een bezoek aan de Italiaanse regio Lombardije.