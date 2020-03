Schilderij in kringloopwinkel blijkt heuse Dalí te zijn

Wendy Hawkins, die twee keer per week helpt in de winkel, zag het kunstwerk in de sortkeerkamer waar het een prijskaartje zou krijgen. „Ik zei: ’Dit is oud, dit is speciaal’.”

Hawkins besloot op onderzoek uit te gaan en liet het schilderij checken door een expert. Het bleek te gaan om een echte Dalí, uit zijn serie ’La Divina Commedia’, en het is zelfs gesigneerd door de schilder.

Een verrassing, zo laat de directeur aan CNN weten. „We hebben al een paar keer gehad dat we dachten dat we iets te pakken hadden en dan bleek het niet zo te zijn. Ik ging er nu ook vanuit dat Wendy zou zeggen: ’Oh nee, het was niet echt wat’, maar het bleek wél wat te zijn.”

Schilderijen leveren de kringloopwinkel meestal tien tot vijftig dollar op; het werk van Dalí is zo’n 1200 dollar waard.