Gevangene overlijdt in cel: ’Hij is levend opgegeten door bedwantsen’

Op 19 september 2022 werd het overlijden van Lashawn Thompson vastgesteld in zijn cel in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van het Amerikaanse Fulton. De man zat daar pas drie maanden na mentaal ziek te zijn bevonden door een rechter toen hij een misdrijf gepleegd had, en een doodsoorzaak werd tot op vandaag niet vastgesteld. Zijn familie pikt dat niet langer.

In de Amerikaanse pers eisen zij nu een onderzoek. Zelf hebben ze al wat onderzoeksdaden gedaan, zeggen ze, en daaruit concluderen zij dat hij door bedwantsen en insecten opgegeten is en zo om het leven gekomen is. Dat moet onder meer blijken uit foto’s die de advocaat van de nabestaanden, Michael D. Harper, heeft bezorgd aan de pers.

Niet geschikt voor een ziek dier

„Meneer Thompson werd dood aangetroffen in een vuile gevangeniscel na levend te zijn opgegeten door insecten en bedwantsen”, schrijft Harper in een statement. „Die cel was zelfs niet geschikt voor een ziek dier. Hij verdiende dit niet.”

Beten van bedwantsen zijn normaal niet dodelijk. In extreme gevallen kunnen herhaaldelijke beten na een tijdje wel lijden tot bloedarmoede. Als die niet behandeld wordt, kan dat wel dodelijk zijn. Maar of dat de doodsoorzaak was in dit geval, moet nog verder onderzocht worden. De lokale autoriteiten maakten alvast duidelijk dat te zullen doen.

De lokale autoriteiten beloven de nabestaanden, die dreigen met een proces, een gedegen onderzoek te zullen voeren naar het overlijden. „We hebben al 500.000 dollar uitgegeven om de aanwezigheid van bedwantsen, luizen en ongedierte in de gevangenis aan te pakken”, laat de gevangenisdirectie weten. „We gaan nu bekijken of de gevangene de juiste zorg gekregen heeft en of er fouten gemaakt zijn.”