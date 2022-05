Zondag temperaturen tot 28 graden

Zondagmiddag is er een matige oostenwind. Hierdoor wordt het ook op het Noordzeestrand behoorlijk warm met 23 tot 25 graden. Ook in Utrecht en Zwolle wordt het een graad of 25, weet Weeronline.

In Brabant en Limburg kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Aan de noordkust en op de Waddeneilanden wordt het het minst warm en blijft de temperatuur rond de 20 graden.

Het weerbeeld geeft naast zon ook vanuit het zuidwesten toenemende hoge bewolking. Het blijft nog wel overal droog.

Druk op de wegen

Vanwege de hoge temperaturen gaan veel Nederlanders naar buiten. De eerste files richting de stranden vormen zich inmiddels. In Scheveningen is het inmiddels dusdanig druk dat de gemeente Den Haag heeft laten weten dat de badplaats niet meer bereikbaar is per auto: „Kom op de (deel)fiets of scooter!” is de suggestie. Ook wordt de optie benoemd de Strandexpress te nemen.

Op sociale media worden veel files gemeld.

Maandag in binnenland kans op pittige onweersbuien

Het hele land kan maandag te maken krijgen met onweersbuien. Met name in de middag kunnen die in Gelderland, Overijssel en delen van Limburg, Brabant, Drenthe en Groningen pittig zijn, meldt Weeronline.

In de ochtend trekt al en aantal buien van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Hieruit valt voornamelijk regen, maar een klap onweer is niet uitgesloten. In het oosten aangekomen zullen de buien zwaarder zijn. Behalve onweer is er dan ook kans op hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd.

Tussen de buien door schijnt de zon en loopt de temperatuur in het binnenland op naar een graad of 25. Tegen het einde van de middag trekt de wind langs de westkust aan tot windkracht 5 of 6. Ook wordt het overal iets koeler, met 16 tot 23 graden.

De dagen erna is het warm, met woensdag en donderdag lokaal kans op tropische temperaturen. Landinwaarts kan dan de 30 graden worden aangetikt. Vanaf woensdagavond neemt de kans op stevige onweersbuien wel weer toe. Na vrijdag wordt het aanzienlijk koeler en verdwijnt de kans op zware buien.