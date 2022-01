Ozzie, met 61 jaar de oudste mannetjesgorilla ter wereld, overleden

De zilverrug werd dinsdagmorgen dood aangetroffen in zijn verblijf. Het team van verzorgen zegt ’gebroken’ te zijn door het verlies van Ozzie.

De exacte doodsoorzaak van Ozzie is niet bekend, maar het dier zou de afgelopen week al verminderde eetlust hebben gehad. Het dier moest worden aangemoedigd om te eten en drinken. In het etmaal voor zijn dood kreeg Ozzie last van zwellingen in zijn gezicht. Ook werd het dier zwakker.

’Groot verlies’

Raymond B King, voorzitter van het park, zegt: „Dit is een groot verlies voor de dierentuin. Hoewel we natuurlijk wisten dat hij ooit zou overlijden, doet die onvermijdelijkheid niet af aan het verdriet.” King noemt het dier een ’legende’.

King prijst daarnaast het leven van Ozzie: hij heeft voor veel nakomelingen gezorgd. Ook heeft zijn bestaan bijgedragen aan de kennis over zijn diersoort. „Onze gedachten gaan uit naar het team van verzorgers, die een stukje van hun hart hebben verloren.”

Oudste gorilla ter wereld

De oudste gorilla ter wereld is de 64-jarige Fatou, woonachtig in Berlin Zoo. Het vrouwtje mag in april 65 kaarsjes uitblazen.