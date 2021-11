Automobilist overleden bij ongeluk in Wervershoof

Columns & Opinie

Verkeersdrama: ‘Vingerwijzers, verplaats je eens één seconde in de ouders’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het verkeersongeluk in Helmond, waarbij drie kinderen van 15, 16 en 16 jaar om het leven kwamen. 'Met stijgende verbazing las ik de talloze commentaren op het drama. Hebben wij niet eens collectief een basiscursus empathie...