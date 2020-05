Marechaussee houdt tweede man aan na wilde achtervolging Achterhoek

De aanhouding van een automobilist, met een mondkapje op, woensdag in de Achterhoek. Ⓒ News United / 112 Achterhoek-nieuws

ZEVENAAR - De Koninklijke Marechaussee heeft na een zoektocht een tweede man aangehouden naar aanleiding van de wilde achtervolging woensdag bij het plaatsje Wehl in de Achterhoek. Vlak na die achtervolging hield de Marechaussee al een 25-jarige Rotterdammer aan, die nog vijftien boetes van in totaal 6700 euro had openstaan.