Twee in vriezer gevonden Franse baby’s stierven geen natuurlijke dood

Uit een autopsie in een ziekenhuis in Nîmes blijkt dat het gaat om twee meisjes, die wel degelijk geboren zijn en geademd hebben. Het is echter onmogelijk om te bepalen hoelang de twee geleefd hebben. „De twee kinderen waren levensvatbaar, het gaat niet om doodgeboren baby’s”, aldus procureur Florence Galtier, het gaat dus niet om een overlijden aan natuurlijke oorzaken.

Schedeltrauma

Op één van de kinderen werd dan ook een schedeltrauma vastgesteld, dat de dood zou hebben veroorzaakt. „Maar we weten niet of het gaat om een daad van geweld, om een val, om een gebrek aan zorg, of om nog een andere oorzaak”, aldus Galtier. Het is nog niet duidelijk wie de ouders van de meisjes zijn, „en niets wijst erop dat het om een tweeling gaat”, aldus nog de procureur.

De kinderlijkjes werden donderdag gevonden in een diepvriezer in een woning in Bédoin, nabij Avignon, nadat een man de politie woensdag een tip had gegeven. Een 41-jarige vrouw werd daarbij ondervraagd en vervolgens aangehouden. Haar verklaringen zouden nog steeds „erg vaag” blijven, aldus de procureur. Het is niet duidelijk of en hoe zij verwant is aan de dode kinderen.