Raadsels rond poederbrieven: ’Vermoedelijk vorm van pesticide’

Een woordvoerster van het Rotterdamse Ziekenhuis vertelt dat de brief dinsdag via de gebruikelijke weg binnenkwam in de postkamer. Helemaal zeker is niet of hij echt door de postbode is bezorgd, maar hij belandde in ieder geval wel in de handen van één van de medewerkers. Toen die de envelop opende, bleek er een poederig goedje in te zitten. „De brandweer stelde bij een eerste inschatting vast dat het vermoedelijk om een vorm van pesticide ging.”

De postkamer en de gang erheen werden afgesloten, politie, brandweer en GGD opgetrommeld. Die deden onderzoek en namen de brief mee. De medewerkers bleven ongedeerd en hebben geen klachten. „Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Gelukkig is er nooit sprake van geweest dat de zorg in het geding kwam”, aldus de woordvoerster. Wat voor enveloppen het waren, weet ze niet. Laat staan of er ook nog iets anders in zat, zoals een briefje.

Al met al ploften zeker negen poederbrieven dinsdag op de mat, verspreid door het land. Onder meer bij een drukkerij van DPG Media in Best, de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort, een tweede bedrijf in Rotterdam en bij twee hotels en drie kantoren in Amsterdam. Een van de kantoren huisvest onder meer de redacties van DPG-kranten Trouw, de Volkskrant en Het Parool. Ook bij het hoofdkantoor van Mediahuis Nederland, de uitgever van onder meer De Telegraaf, kwam een verdachte brief binnen.

’Geen schadelijke hoeveelheid’

De politie in Oost-Brabant laat weten dat het poeder in de brief in Best ’in de aangetroffen hoeveelheid voor de mens niet schadelijk is’. De politie in zowel Amsterdam als Rotterdam kan niets zeggen over het poeder of de kenmerken van de enveloppen. Opvallend is wel dat de tweede brief die in Rotterdam bij een pand aan het Delftseplein werd bezorgd, niet is opengemaakt. „Daar hadden ze gehoord over het eerdere incident”, aldus een woordvoerster, die niet kon aangeven hoe de brief herkenbaar was aan de buitenzijde.

In Amsterdam werden vier enveloppen wel geopend, waarna de betrokken medewerkers geïsoleerd moesten worden tot het sein veilig was gegeven. Niemand raakte gewond.

Bekijk ook: Poederbrief bezorgd bij bedrijf in Best

Raadsel

De zaak doet denken aan een mysterieuze reeks bombrieven die begin dit jaar werd bezorgd op verschillende adressen in Nederland. Toen waren onder meer hotels, banken, tankstations, een makelaar en een autodealer het doelwit. In Amsterdam en Kerkrade gingen de verstuurde explosieven af. De maker eiste ongeveer een miljoen euro in bitcoins, maar stopte even zo plotseling als hij begon. Ook waren er copycats actief.

De politie in Amsterdam laat weten niet te speculeren over een mogelijk verband met de bombrieven.