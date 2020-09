Ongeluk met Flixbus op Duitse snelweg

Dat meldt de Duitse krant Bild. Het ongeval gebeurde op de A24-snelweg nabij Wöbbelin in Mecklenburg-Voor-Pommeren. De bus raakte van de weg en belandde in greppel. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht, maar volgens een politiebron van de Hamburger Morgenpost zou de bestuurder mogelijk in slaap gevallen zijn.

Artsen op de plek van het ongeluk vertelden de regionale omroep NDR dat de meeste mensen lichtgewond zijn geraakt of met de schrik vrijkwamen. Enkele inzittenden raakten zwaargewond, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Iedereen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De bus kwam uit Berlijn en had al bestemming Hamburg. Aan boord zijn verscheidene nationaliteiten.