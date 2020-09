Tientallen gewonden door ongeluk met Flixbus op Duitse snelweg

Flixbus bevestigde aanvankelijk slechts drie gewonden. Alle inzittenden van de bus, volgens het bedrijf 30 passagiers en 2 chauffeurs, waren volgens de vervoerder uit voorzorg naar ziekenhuizen overgebracht. Een politiewoordvoerder zei dat alle gewonden, op één na, tegen de middag waren ontslagen uit het ziekenhuis. Sommige die als lichtgewond waren aangemerkt, hadden alleen schaafwonden.

De passagiers van de bus op de lijn Praag-Berlijn-Hamburg komen uit verschillende landen. Onder de reizigers waren onder meer mensen uit Tsjechië, Turkije, China en Roemenië. Er waren geen kinderen aan boord. FlixBus verzorgt busverbindingen over langere afstanden als alternatief voor de trein of het vliegtuig.

Wat precies de oorzaak van het ongeluk was, is nog onduidelijk. „We kunnen bevestigen dat de rij- en rusttijden in acht zijn genomen”, benadrukt een Flixbus-woordvoerder. Een politiewoordvoerder sluit niet uit dat de chauffeur plotseling kort in slaap is gevallen. „Het onderzoek is aan de gang”, aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur. De 47-jarige Tsjechische chauffeur reed aan de rechterkant de weg af en de bus sloeg om. Door het ongeluk was de snelweg richting Hamburg urenlang afgesloten. Pas om 15.44 uur werd de weg weer vrijgegeven.