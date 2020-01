China: 25 doden door coronavirus en 830 besmettingen

De Chinese overheid sprak eerder van ongeveer 650 bevestigde gevallen. Van 1072 mensen wordt vermoedt dat ook zij besmet zijn geraakt. De gezondheidsautoriteiten onderzoeken hen, zeiden Chinese staatsmedia vrijdag.

De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan de miljoenenstad Wuhan, dat geldt als het epicentrum van het virus, de hoofdstad is. Het openbaar vervoer in Wuhan en vier plaatsen in Hubei is daarom sinds donderdag stilgelegd. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) stelde donderdag na crisisberaad het nog te vroeg te vinden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

Afsluiting steden verder uitgebreid

De Chinese autoriteiten hebben vrijdag het openbaar vervoer op nog meer plaatsen in de provincie Hubei stilgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Acht steden in Hubei zijn nu afgesneden van publiek transport. In het afgesloten gebied wonen naar schatting zo'n 26 miljoen mensen.

De stad Huangshi werd vrijdag toegevoegd aan de lijst afgesloten steden in het gebied. Een veelgebruikte terminal voor veerboten en een brug zijn afgesloten. In de stad wonen circa 2.4 miljoen mensen.

Behalve het openbaar vervoer zijn ook veel openbare locaties in het gebied daarom afgesloten voor publiek. Functionarissen van het provinciebestuur riepen de Chinese regering vrijdag op de financiële steun voor de regio op te schroeven. Inwoners van Wuhan waarschuwden woensdag dat voedselvoorraden in de stad hard teruglopen door de afsluiting.

Ook in andere landen zoals Japan, de VS, Thailand en Vietnam zijn gevallen van het virus ontdekt. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China, meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig niet op Wuhan.

