Vrouw krijgt in Rotterdam bijtende vloeistof in gezicht gespoten

Zaailand in Rotterdam. Ⓒ Google Maps

ROTTERDAM - Een 36-jarige vrouw is donderdagavond in Rotterdam gewond geraakt doordat een man een bijtende vloeistof in haar gezicht heeft gegooid of gespoten. De vrouw is met brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie, die op zoek is naar de dader.