Weer verdachten opgepakt voor rellen in Hoorn

Na afloop van een protest bij het standbeeld van JP Coen moest de ME en politie ingrijpen tegen raddraaiers. Ⓒ Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie

HOORN - De politie krijgt een steeds duidelijker beeld van wie er verantwoordelijk is voor de rellen in Hoorn afgelopen juni. Bij de demonstraties rond het monument van Jan Pieterszoon Coen werden toen al meerdere verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Vier relschoppers kregen toen een boete. Tegen acht mensen werd proces-verbaal opgemaakt. Maar er zijn meer verdachten in de zaak.