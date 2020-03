Meester Mensing per direct op non-actief na coronapaniek

Het gezin Mensing, van wie vader Jean Paul per direct is ontslagen. Ⓒ Eigen foto's

Heemskerk - De Heemskerkse basisschoolleraar Jean Paul Mensing, wiens vrouw Rosalie wanhopig medische hulp probeerde te krijgen voor haar dochtertje en haarzelf na zwaar ziek te zijn geworden in het door corona getroffen gebied in Italië, mag per direct niet meer voor de klas staan. Het wordt hem door de directie van De Bareel niet in dank afgenomen dat de media zijn benaderd in deze kwestie.