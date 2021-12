Drama Spakenburg: Jordie verloor zijn beste vriend ’Het eerste wat ik vroeg was: is William dood?’

Columns & Opinie

’Nieuw-Zeelands rookverbod voor toekomstige generaties: wat een mooi plan’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en de media. Dit keer over Nieuw-Zeeland, dat een rookverbod wil voor toekomstige generaties. ’Het klinkt me als muziek in de oren, want wie kan het nou met droge ogen verdedigen, dat we het ogenschijnlijk normaal vinden dat de jeugd van...