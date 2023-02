Grote zorgen om lot vanuit Nederland vertrokken Idris na arrestatie op vliegveld Moskou

Nederland kan niks meer voor hem doen, ook omdat de man zelf zijn verblijfsstatus heeft opgegeven om bij de begrafenis van zijn vader in Tsjetsjenië te kunnen zijn, zo melden bronnen rondom zijn zaak. Vluchtelingenwerk is bedroefd, maar realistisch. „Het ziet er somber voor hem uit”, zegt een woordvoerder. „Tsjetsjenië is de slechtste plek op aarde om openlijk homoseksueel te zijn. De vrees die hem naar Nederland deed vluchten, lijkt uitgekomen.”

De arrestatie wordt gemeld door Crisis Group Caucasus, die opkomt voor de rechten van de LHBTQ-gemeenschap in de regio. Het Nederlandse COC bevestigt de arrestatie.

’Zelfde gevangenis waar hij eerder is gemarteld’

Arsamikov is vijf jaar geleden naar Nederland gevlucht nadat hij naar eigen zeggen door de Tsjetsjeense politie was gemarteld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Volgens het sociale medium LinkedIn werkte hij als schoonmaker in ons land.

Volgens Lyucya Shtein van de Crisis Group Caucasus werd Arsamikov woensdag gearresteerd op luchthaven Domodedovo in Moskou toen hij probeerde terug te vliegen naar Nederland. Op het vliegveld is hij vastgehouden tot de komst van de Tsjetsjeense politie. „Die brengt hem nu met de auto naar Grozny, waar hij in dezelfde gevangenis wordt gestopt waar hij eerder is gemarteld.”

Volgens Shtein werd Arsamikov onlangs vastgehouden en geslagen in Tsjetsjenië nadat hij terugreisde naar de regio om de begrafenis van zijn vader bij te wonen, maar werd hij vervolgens vrijgelaten. Zijn arrestatie in Domodedovo had volgens bronnen van de groepering te maken met een fraudezaak die in 2021 tegen hem was geopend. Mensenrechtenorganisaties vermoeden dat dit slechts een excuus is geweest om hem te kunnen oppakken. Volgens Shtein is de homoseksualiteit van Arsamikov destijds in Tsjetsjenië aan het licht gekomen nadat diens vriend was opgepakt en gemarteld, waarbij hij was gedwongen de naam van zijn partner te noemen.

De politiechef die het aanhoudingsbevel had uitgevaardigd, zou hem eerder al met elektriciteit hebben gefolterd om hem te dwingen een bekentenis over zijn homoseksualiteit te geven.

’Gruwelijk’

Amnesty International laat in een reactie weten de zaak te kennen en maakt zich ook ernstige zorgen. „Dit is gruwelijk, maar niet ongewoon”, zegt een woordvoerder. Volgens het Comité tegen Marteling, partner-organisatie van Amnesty, werken de Tsjetsjeense autoriteiten volgens een vast stramien. Eerst wordt er een valse aanklacht ingediend, tegenwoordig vaak over ’fraude’, waarna de persoon als gezocht wordt geregistreerd, zodat politieagenten bij elke willekeurige controle de aanklacht kunnen zien en hem kunnen arresteren en overdragen aan de Tsjetsjeense autoriteiten, waar een kant-en-klare aanklacht op hem ligt te wachten. Dan wordt hij naar een gevangenis in hoofdstad Grozny gebracht waar hij wordt gemarteld en vermoord.

Het COC roept de campagne van een paar jaar geleden in herinnering, toen er bij een Tsjetsjeense razzia honderd homo’s werden opgepakt, in een concentratiekamp werden gestopt, gemarteld en een deel van hen vermoord. „Een paar jaar later is dat nog eens gebeurd. Het is duidelijk dat het er slecht voor hem uitziet.”

Asielzoekers die worden erkend als vluchteling, krijgen een voorlopige verblijfsstatus. Tot aan hun naturalisatie tot Nederlanders mogen ze reizen met een vluchtelingenpaspoort, behalve naar het land van herkomst. Volgens de Crisis Group Caucasus heeft Arsamikov zelf eind 2022 bij de IND aangegeven dat hij terug naar Tsjetsjenië wilde voor de begrafenis van zijn vader. Hij verloor daarmee zijn status als vluchteling in Nederland en daarmee ook zijn recht op verblijf.