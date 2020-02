Grote politieactie: arrestaties en invallen om drugs- en wapenhandel

Er zijn uiteindelijk tien verdachten opgepakt en op zeventien locaties zijn invallen gedaan, liet de politie vrijdag weten. Invallen waren er in woningen en bedrijfspanden in plaatsen van Oosterwolde tot Dedemsvaart. De politie spreekt van een ’maandenlang intensief onderzoek’. Het onderzoek duurde vrijdagmiddag nog altijd voort.

Ⓒ De Vries Media

Speurders waren onder meer urenlang actief in Oosterwolde (Friesland), Leeuwarden en Groningen. Het span dat nu is opgepakt zou zich hebben beziggehouden met handel in vuurwapens en drugs. De verdachten werkten vermoedelijk vanuit een bedrijfspand in Oosterwolde. „De verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel in wapens en verdovende middelen, fraude en diverse geweldsdelicten”, aldus de politie in een verklaring. „Als het over wapens gaat, zowel bezit als handel, halen we alles uit de kast.”

Er zijn Friese mannen opgepakt uit Oosterwolde (34), Leeuwarden (34) en Leeuwarden (31). Ook mannen uit Roosendaal (35), Beilen (35), Marum (43), Hoogeveen (36) en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 24 en 33 werden ingerekend. Er werd één vrouw opgepakt, een 38-jarige Groningse. Ze zitten allemaal voorlopig in volledige beperkingen, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.