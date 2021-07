GL evalueert: kritiek op koers Klaver en kandidatuur Kauthar

GL ging na de afgelopen verkiezingen terug van veertien naar acht zetels in de Tweede Kamer, na een uiterst moeizame campagne. In een analyse kraakt het wetenschappelijk bureau van de partij de koers van de partij in de afgelopen jaren.

Speciale aandacht is er voor het tekortschietende leiderschap van Klaver, dat totaal niet uit de verf kwam tijdens de verkiezingen. „Bij de verkiezingen in 2017 was Klaver de jonge nieuwkomer met een duidelijke veranderingsclaim (’we gaan Nederland veranderen’)”, staat in de analyse. „Vier jaar later is Klaver niet meer de nieuwkomer, maar ook niet de ervaren leider met verantwoordelijkheid voor het Nederlandse bestuur.”

Kiezers hadden moeite om de positie van Klaver te duiden, al was het maar omdat hij zelf ook schipperde: „Een belangrijke factor hierin is dat hij zich dan weer idealistisch en aanvallend opstelde, dan weer gericht was op verbinding en samenwerking. Deze wisselende houdingen werden door kiezers niet begrepen, mede omdat ze zich Klaver herinneren als de idealistische nieuwkomer.”

Samenwerking

De poging van GL om linkse, progressieve samenwerking op te zetten, pakte ook dramatisch uit. De partij maakte bijvoorbeeld posters waarop ook de namen van partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP) en Sigrid Kaag (D66) kwamen te staan. De uitgestoken hand van Klaver werd door andere partijen meteen weggeslagen.

„Hoewel daar in principe steun voor bestaat bij zowel de eigen achterban als die van andere links-progressieve partijen, kwamen de pogingen tot blokvorming niet goed uit de verf”, oordeelt het wetenschappelijk bureau keihard. „Deze lieten vooral zien dat links geen sterke eenheid was en dat GroenLinks er ook niet in slaagde om deze te creëren. Door ondanks de afwijzingen van de andere links-progressieve partijen toch herhaaldelijk te pleiten voor linkse blokvorming, lijkt GroenLinks dit beeld verder te hebben versterkt.”

De opmars van D66 en Kaag deed de partij sowieso pijn. GL had zich eigenlijk duidelijker moeten afzetten tegen D66, concluderen de onderzoekers. Maar door de roep om samenwerking, kon dat eigenlijk niet meer.

Kauthar

GL is volgens de evaluatie ook niet goed omgegaan met de kandidatuur van Kauthar Bouchallikht, die met voorkeursstemmen een Kamerzetel haalde. Zij kwam in opspraak nadat bleek dat ze banden had met het Moslimbroederschap. Er had ’meer afstemming’ tussen de kandidatencommissie en de partij moeten zijn over de ’verwachte aandacht’ voor Bouchallikht. Ook kwamen er vlak voor de verkiezingen nog belletjes binnen bij de partij met kritiek op Bouchallikht. Het lukte de partij bij de helft van de klagers niet hen gerust te stellen.