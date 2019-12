Verbreding A2 Limburg gaat door

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt aan beide kanten verbreed naar drie rijstroken met vluchtstroken. Viaducten worden opgeknapt of vernieuwd en er komen geluidschermen bij. Het project kost bijna 300 miljoen euro.

De bouw zou volgens de oorspronkelijke planning in 2022 beginnen. De Tweede Kamer wil dat er meer vaart komt in de operatie. Minister Van Nieuwenhuizen zoekt nog uit of de schop eerder in de grond kan.

Verbreding leidt niet tot beschadiging natuur

Het asfaltproject lijkt niet te worden geraakt door de stikstofcrisis. Volgens het ministerie van Infrastructuur is uit ecologisch onderzoek gebleken de verbreding van de weg niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura2000-gebieden.

Er worden wel natuurmaatregelen genomen. Zo komt er een groenstrook aan beide kanten van de snelweg en komen er drie faunapassages onder de weg. Milieuclubs kunnen nog roet in het eten gooien door naar de Raad van State stappen. Pas na beoordeling van de hoogste bestuursrechter kan er definitief groen licht komen.

Van Nieuwenhuizen is blij

De VVD-verkeersminister is in haar nopjes met het asfaltproject: „De A2 in Midden-Limburg is belangrijk voor de mensen die in de regio werken en voor het verkeer tussen Nederland en de rest van Europa. Op dit stuk van de A2 rijden dagelijks zo’n 110.000 auto’s en vrachtwagens. En dat aantal neemt alleen maar toe.”

Volgens de bewindsvrouw is het ook een ‘kwetsbaar traject’. De vluchtstrook wordt nu bijvoorbeeld gebruikt als spitsstrook. Bovendien is door de vele files veel sluipvervoer in de gemeenten langs de snelweg. „De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide slibt steeds verder dicht; de maatregelen komen op het goede moment. Nu de verbreding definitief is, hopen we dat de schop snel de grond in kan.”