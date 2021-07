Olympiër Candy Jacobs uit Tegelen was ’ontzettend blij’ dat Spelen jaar werden uitgesteld

Ⓒ EPA

Tegelen - Op de banken stond ze toen op 24 maart de Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld. Skateboardster Candy Jacobs uit Tegelen was even daarvoor geblesseerd geraakt waardoor ze haar kansen op olympisch eremetaal min of meer uit elkaar zag spatten. „Ik was zelfs even bang dat mijn carrière helemaal over was.” Woensdag werd bekend dat Candy Jacobs positief heeft getest op corona. Jacobs moet tien dagen in quarantaine en mist de Olympische Spelen en om die reden publiceren we dit interview opnieuw.