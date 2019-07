’Reallifesoap’ dassenfamilie

De ’mysterieuze’ dieren op de Utrechtse Heuvelrug worden meer dan een jaar lang gefilmd met speciale wildcamera’s. De Dassenwerkgroep hoopt de dassen met het videoproject te beschermen.

Weinig mensen weten dat er dassen voorkomen in de regio Utrecht. Dat is niet zo raar, aangezien de beesten vooral ’s avonds en ’s nachts actief zijn. Overdag slapen ze in hun burcht.

In de gebieden van Utrechts Landschap leven er ongeveer 115. Er zijn 35 hoofdburchten te vinden, waarin 30 dassenfamilies leven.

Houtwallen

Begin jaren tachtig stond de populatie er echter slecht voor. De Utrechtse Heuvelrug telde slechts drie of vier dassen. Utrechts Landschap besloot houtwallen terug te brengen in het landschap. Ook werden op verschillende plaatsen faunapassages onder wegen aangelegd. Toch is het gevaar nog niet geweken. Natuurgebieden versnipperen en verkeer neemt toe.

De dieren in de dassenburcht De Eik op de Utrechtse Heuvelrug worden non-stop gefilmd met een aantal wildcamera’s. Elke maand verschijnen de hoogte- en dieptepunten van de dieren op YouTube. De eerste beelden staan inmiddels online, te vinden via: Dassen van de Heuvelrug. Volgens de initiatiefnemers is het een echte reallifesoap.

„Met deze video’s willen we de bescherming en acceptatie van de dassen vergroten. Veel mensen weten weinig van dit prachtige dier in onze eigen Utrechtse bossen. Net zoals mensen niet weten hoeveel van deze dieren jaarlijks worden aangereden”, aldus Chris Achterberg van de Dassenwerkgroep.