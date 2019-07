Ook veel mis bij Hindoe Basisschool Den Haag

De kwaliteit van de lessen is bedroevend slecht. Leraren die kritiek leveren op de leiding worden onder druk gezet en voelen zich bedreigd. Ⓒ GOOGLE MAPS

DEN HAAG - Bij de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag zijn ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs. De school probeerde via de rechter om publicatie van het rapport tegen te houden, maar deze eis werd donderdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.