Nederlandse Salim in angst ’Twee neven zijn al vermoord, vrees ook voor het leven van mijn studerende nichtjes in Kabul’

Door Nina Eshuis Kopieer naar clipboard

„We raden familie aan om te vluchten bij de eerste mogelijkheid die ze vinden. Nu durven ze nog niet eens de straat op”, zegt de Haarlemse Salim. Ⓒ United Photos/Paul Vreeker

Salim* is dinsdag even niet aan het werk. De Afghaanse Haarlemmer (57) kan zich niet concentreren. Maandag kreeg hij slecht nieuws: twee jonge neven van zijn vrouw uit Kabul zijn vermoord, Salim en zijn echtgenote hebben nog geen idee wat er is gebeurd.