Lezers in bres voor jeugdvoetballers

Zo laat Bram Doorakkers weten de niet-verkochte lootjes op te kopen. Hij noemt de handelwijze van Bladella ’schandalig’. Ook Theo Vergeer wil geld neerleggen voor de vier jeugdvoetballers. „Het is te belachelijk voor woorden”, zegt hij.

De amateurvoetbalvereniging haalde zich woensdag de woede op de hals van een aantal leden, ouders en de KNVB. Toen kreeg voetbalmoeder Maaike Rietveld van de 10-jarige Kyan uit Bladel bericht dat haar zoon niet langer welkom is bij Bladella. „En dat vanwege een paar stomme loten. Het is te belachelijk voor woorden. Mijn zoontje voetbalt er al 4,5 jaar en dit was de eerste keer dat hij loten moest verkopen. Hij is er helemaal kapot van. Al zijn vriendjes voetballen bij die club dus van vereniging wisselen is geen optie”, raast Rietveld.

Het geschil draait om de nieuwjaarsloterij waarvan de opbrengsten volgens Pim Lavrijsen van Bladella naar de jeugdafdeling gaat. Bijna achtduizend euro haalde de club er dit jaar mee op. „Jeugdleden uit een aantal teams laten we jaarlijks loten aan de man brengen. Het streven is dat iedere deelnemer 25 loten van één euro per stuk verkoopt. Dat is een hele kleine moeite”, zegt Lavrijsen. „Als een lid de 25 verkochte loten niet haalt, vragen we de ouders het resterende bedrag tot aan 25 euro bij te leggen. Dat staat ook in ons beleid. We hebben er in de voorgaande jaren nooit trammelant over gehad.” In totaal haalden vier jeugdspelers de 25 niet en weigerden hun ouders geld bij te leggen. Kyan sleet er tien. Moeder Rietveld: „Ik vertik het vijftien euro bij te leggen.”

De KNVB moest er gisteren aan te pas komen om de ontstane impasse te doorbreken. De bond keurt het verwijderen van de jeugdleden uit de teams van Bladella ten zeerste af. Woensdagavond meldde Lavrijsen dat de club het besluit maandag tijdens een bestuursvergadering in heroverweging neemt.