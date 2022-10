Aanstelling minister Braverman roept vragen op in het VK

De 42-jarige Braverman moest vorige week ontslag nemen, omdat ze vertrouwelijke documenten via haar persoonlijke mailaccount had verstuurd. Labour twijfelt aan Sunaks beloofde integriteit, nu hij de in hun ogen omstreden Braverman weer heeft teruggehaald naar Binnenlandse Zaken. De Liberal Democrats noemen haar terugkeer „een aanfluiting.”

Zondag maakte Braverman bekend dat ze zich schaarde achter Sunak in de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve Partij. Dat was een belangrijke steun voor hem, omdat Braverman een grote eurosceptische vleugel binnen de partij vertegenwoordigt en zij altijd loyaal was geweest aan oud-premier Boris Johnson. Een paar uur na haar aankondiging maakte Johnson bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen.

Volgens Labourparlementariër Bridget Phillipson hebben Sunak en Braverman „een groezelige deal” gesloten, waardoor hij nu premier is en zij haar baan terugheeft. Ze wil van de premier horen waarom hij Braverman heeft aangesteld. Ook een voormalig adviseur van Theresa May zegt tegen Sky News zich „moeilijk te kunnen voorstellen” dat ze de baan niet heeft gekregen in ruil voor haar „waarschijnlijk doorslaggevende” steun aan Sunak.

Buitenlandminister James Cleverly heeft woensdag haar aanstelling verdedigd in de Britse media. „Ze heeft een fout gemaakt en haar excuses aangeboden. Maar uiteindelijk heeft ze heel duidelijke ideeën over hoe we het ministerie kunnen verbeteren, op zowel het gebied van grenscontroles als het terugdringen van de criminaliteit. Dat is wat de premier wil zien.”