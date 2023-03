Jongens (14 en 16) opgepakt in gestolen auto, 220 km/u bij achtervolging op A27 en A28

Kopieer naar clipboard

De jongens werden opgepakt bij Nijkerk. Ⓒ Politie

NIJKERK - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag na een achtervolging op de snelweg twee jongens aangehouden van 14 en 16 jaar oud in de buurt van Nijkerk. Ze reden veel te snel in een gestolen Franse auto. De 16-jarige bestuurder haalde een snelheid van richting de 180 kilometer per uur. In een ander bericht op Twitter spreekt de politie van een snelheid rond de 220 kilometer per uur.