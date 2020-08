23-jarige horlogehandelaar opgepakt voor witwassen

Vermoedelijk betaalde de handelaar de peperdure klokjes met crimineel geld. Een woning in Amsterdam en een woning en hotelkamer in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en papieren administratie.

Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). De verdachte is beroepsmatig horlogehandelaar en verzuimde ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen.

De FIOD wil onder meer zicht krijgen op de herkomst van het geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.