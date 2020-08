Cokewasserij Nijeveen: ’Dit is Breaking bad, maar dan in Drenthe’

De politie heeft vrijdag in de omgebouwde paardenmanege in Nijeveen de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit ontmanteld. Ⓒ Vincent Jannink

NIJEVEEN - In landelijk Nijeveen (Meppel) is door sommige dorpsbewoners laconiek en door anderen juist erg angstig gereageerd op het nieuws dat de grootste cocaïnewasserij ooit opgerold uitgerekend in hun woonplaats was gevestigd. „Wat is een cocaïnewasserij? Bizar! Ik denk dat de buurman er ingeluisd is”, verzuchten omwonenden.