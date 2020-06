Man met bijl grijpt naar vuurwapen agent in Hoofddorp

Dat meldt de politie op Facebook. De politie kwam af op een melding over een conflict in de woning. Alles was donker in de woning, maar agenten hoorden wel hulpgeroep. De deur werd niet open gedaan.

Via een openstaand raam zijn de agenten de woning binnengegaan „om mogelijk hulp te bieden”. Daarop kwam een man gewapend met een bijl op een van de agenten afrennen. De agent wist de man te overmeesteren en voelde de bijl rakelings langs zijn arm gaan. De man probeerde ook het vuurwapen van de agent te grijpen, „maar dit kon gelukkig worden voorkomen”. De man is aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.

De politie heeft de zaak in onderzoek.