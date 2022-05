Man (36) overleden na arbeidsongeval op schip in Vlissingen

Ⓒ Provicom

VLISSINGEN - In Vlissingen is woensdag een man overleden na een arbeidsongeval op een schip, aldus de politie donderdag. De 36-jarige man uit Vlissingen was aan het werk op een jacht in de scheepswerf aan de Koningsweg toen hij gewond raakte. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.