Aantal coronabesmettingen blijft toenemen

Met name in Noord-Holland en Zuid-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Bovendien neemt het aantal nieuwe gevallen onder jongeren sterker toe dan bij ouderen. Er zijn nu 133 lokale uitbraken; vorige week waren dat er 96. Dan gaat het om clusters van mensen die te dicht bij elkaar zijn geweest.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1 en is gestegen van 1,29 naar 1,4. Dat betekent dat 100 mensen 140 andere mensen kunnen besmetten. Om het virus in te dammen moet het cijfer naar de 1 en liever nog onder de 1. Volgens het RIVM is er weinig veranderd in een week tijd.

Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag. De meeste in het ziekenhuis gestorven personen aan gevolgen van corona waren inwoners van Noord-Brabant (1539), Zuid-Holland (1315) en Noord-Holland (817).

Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week; 19 patiënten zijn overleden. Dat zijn er twee meer dan in de week ervoor. Dat meldt het RIVM in de wekelijkse rapportage.

Coronatesten

Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op Covid-19. Mensen kunnen zelf een afspraak maken voor een test bij de GGD. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met Covid-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij 53.374 mensen. Van hen werden 11.919 opgenomen in ziekenhuizen. Het officiële dodental staat nu op 6145. Als daar de vermoedens van sterfgevallen aan corona in verpleeghuizen bij op wordt geteld, dan zou het om zo’n 10.000 mensen in totaal gaan.