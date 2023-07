Rel rond vertrekkend EU-gezant voor Gaza

De vertrekkende EU-gezant voor de Palestijnen heeft een diplomatieke rel ontketent met Israël nadat hij over de kust van de Gazastrook is gaan paragliden.

Op een video, onlangs geplaatst op de officiële kanalen van de EU-vertegenwoordiging, stelt delegatiehoofd Sven Kühn von Burgsdorff dat hij „de eerste paragliding vlucht in de geschiedenis van Gaza” heeft uitgevoerd.

De Duitser, gekleed in een t-shirt met het EU-logo, wil met zijn actie aandacht vragen voor de situatie in het gebied waar Hamas de scepter zwaait. Hamas is door het landenblok aangemerkt als een terroristische organisatie. „Als je eenmaal een vrij Palestina hebt, een vrij Gaza, kun je precies hetzelfde doen”, zei de diplomaat.

Door een land-, zee-, en luchtblokkade van Israël en Egypte is het verkeer van goederen en mensen zeer beperkt. Het over de grens meenemen van een paraglider is niet toegestaan, waarschijnlijk heeft Kühn von Burgsdorff – ooit militair parachutist – gebruik gemaakt van zijn diplomatieke status.

Woedend

Israël heeft woedend gereageerd op zijn vlucht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een ’provocerende actie’ en ziet het als een ’propagandamiddel’ voor Hamas. „De Europese diplomaat is lang geleden vergeten dat hij de Europese Unie en haar lidstaten vertegenwoordigd”, aldus een woordvoerder.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell om opheldering gevraagd. Brussel neemt inmiddels afstand van de stunt. „Deze actie werd uitgevoerd op persoonlijke titel”, zegt een woordvoerster van Borrell tegen De Telegraaf. „Er is niet om toestemming gevraagd van het hoofdkwartier. Dat is overigens niet nodig voor alle activiteiten van delegatiehoofden.”