Trump kondigt noodtoestand af, laat zichzelf testen

Trump riep alle staten op om noodcentra te openen, en ziekenhuizen om hun noodplan in gang te zetten. Hij beloofde dat er meer corona-tests beschikbaar zouden komen. Het Witte Huis werkte samen met farmaceutische bedrijven om dit voor elkaar te krijgen. Dat levert volgens Trump op korte termijn een half miljoen tests op, en over een maand vijf miljoen. Ook zullen er ’drive through testen’ mogelijk worden.

Trump denkt dat zoveel tests niet nodig zullen zijn. „Ik vraag me af of we die wel nodig hebben”, zei Trump. „Dit gaat weer voorbij. We worden sterker. We hebben veel geleerd.” Desondanks zal Trump zichzelf laten testen, zo zei hij na herhaaldelijk aandringen door journalisten. De Amerikaanse president is in de nabijheid geweest van een assistent van zijn Braziliaanse collega Bolsonaro en deze man blijkt besmet te zijn. Aanvankelijk zei Trump niet te weten om wie het ging en leek hij een test niet belangrijk te vinden, maar na een derde vraag ging hij alsnog overstag.

Er is grote kritiek van gezondheidsexperts, omdat er in de VS veel te weinig corona-testpakketjes zijn. Hierdoor is het onmogelijk om vast te stellen hoeveel mensen geïnfecteerd zijn. Anthony Fauci, de belangrijkste infectieziekten expert in de Amerikaanse overheid noemde het huidige systeem „een mislukking.”

Financieel bijspringen

Het gebrek aan tests zorgde ook voor onrust onder Amerikanen die ziek waren, maar niet wisten of ze het virus hadden. De Trump-regering richte zich voornamelijk op het buitenhouden van nieuwe gevallen. Eerder deze week kondigde Trump reisrestricties aan voor de Schengen-landen. Ook hierop kwam kritiek, omdat het virus al lang binnen is.

Lokale overheden vroegen Trump al langer om tot deze stap over te gaan. Nu kan de federale overheid financieel bijspringen in staten. De noodtoestand is dan ook vooral een bureaucratische aangelegenheid. Er zijn op dit moment nog verschillende andere noodtoestanden geldig. Zo riep Trump begin 2019 de noodtoestand uit om zijn muur met Mexico te financieren.

Scholen

Lokale overheden en organisaties namen zelf maatregelen toen duidelijke aanwijzingen vanuit het Witte Huis uitbleven. Zo zijn in verschillende staten de scholen gesloten, laten bedrijven hun werknemers thuiswerken, en zijn grote evenementen en sportcompetities afgelast.