Ajax-fans aangevallen in bar Polen

De bar Chmury waar woensdagavond een groep Ajax-fans aanwezig was, werd ineens bestormd door zo’n vijftig gemaskerde hooligans van Legia Warschau. De bar werd met fakkels en stenen bekogeld. Toen ultra’s van Legia eenmaal binnen waren, werd er met tafels en stoelen gegooid. Het voorval zou rond 22.42 uur zijn gebeurd.

Volgens een Ajax-supporter in Warschau waren er op het moment van de bestorming ongeveer 25 leden van de harde kern in de kroeg aanwezig. Daar is het uitgemond in een vechtpartij. De supporters werden aangevallen met een machette en een hakbijl. De supporters moesten zichzelf verdedigen met meubilair in de kroeg. ,,De hele kroeg is op zijn kop gezet en helemaal kapot.” De supporter die anoniem wil blijven, vindt het ‘opvallend’ dat voor zover bekend, er geen gewonden zijn gevallen.

In een video is te zien dat er veel schade is. De politie van Warschau is op zoek naar de relschoppers, maar er zijn nog geen arrestaties verricht.

ADO-hooligans

Ajax-supporters melden dat er ook hooligans van ADO Den Haag in Warschau aanwezig zijn. Fans van ADO zijn bevriend met fans van verschillende buitenlandse clubs waaronder Legia Warschau, Juventus, Swansea City en Club Brugge. De band tussen ADO Den Haag en Legia Warschau is volgens de website Groengeelhart.nl al dertig jaar geleden ontstaan. In die periode hadden ADO-fans, onder leiding van Swansea aandeelhouder én ADO-fan John van Zweden, een benefietwedstrijd georganiseerd voor een doodzieke supporter van Legia.

’Vandaag de club opbouwen’

Chmury, de verwoeste kroeg, laat in een reactie op Facebook het volgende weten.

’ Dank u allen voor uw steun... (na) het incident van gisteren. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn die ons willen steunen. Het hele voorval veroorzaakte (gelukkig) (alleen) materieel verlies en niemand raakt gewond. Vandaag moeten we, om duidelijke redenen, de club opbouwen.... Gegroet, team.’

Donderdagavond zijn er zo’n zevenhonderd Ajax-fans bij de Europa League-wedstrijd aanwezig. Veel Ajax-fans durfden uit angst voor ongeregeldheden al niet af te reizen naar Warschau. Fans vrezen ook vandaag voor ongeregeldheden in de stad.

Oproep

