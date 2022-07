Ziekenhuizen nemen hoogste aantal patiënten met corona op sinds april

Premium Binnenland

Zorgprofessionals houden adem in bij nieuwe coronagolf

Of we het nu willen of niet: corona rukt weer op. Minister Kuipers (Volksgezondheid) is er niet gerust op en roept 60-plussers daarom op hun herhaalprik te nemen. De oplopende druk leidt ook tot hoofdbrekens bij zorgprofessionals. Ze hoopten deze zomer op adem te kunnen komen, maar vrezen dat de zor...