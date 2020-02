Belastingdienst schrapt teruggaves

Het besluit scheelt deze mensen vaak honderden euro's per maand, en was waarschijnlijk in duizenden gevallen ook nog onterecht, zo schrijft RTL.

De stopzetting is het gevolg van een nieuw regel die de belastingdienst heeft ingevoerd. De dienst wil minder risico’s lopen bij het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde bedragen.

De omroep voert een gedupeerde op die plotseling 600 euro per maand terugkreeg. Hij kreeg de brief pas op de dag dat het geld overgemaakt zou worden. Later bleek dat de belastingdienst fout zat. Het vermoeden is dat dat voor veel meer mensen geldt.

Bent u ook gedupeerd? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952