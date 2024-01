Rijn bereikt zondag vierde hoogwaterpiek

De hoogwatergolf moet vanaf zondag nog door heel Nederland heen via de Waal, Linge, Lek, Merwede en de IJssel en dat duurt een aantal dagen. Langs de grote rivieren zal daarom ook volgende week nog sprake zijn van wateroverlast, mede omdat de bodem helemaal verzadigd is door de regen en geen water meer kan opnemen. Waterschappen en Rijkswaterstaat blijven met name de doorweekte dijken scherp controleren op schades, die de dijk instabiel zouden kunnen maken. De dijken zijn berekend op veel hogere waterstanden dan 14,35 meter boven NAP.

Het hoogwater zorgt ervoor dat langs de rivieren weer maatregelen zijn genomen, zoals afsluiting van de kades en enkele straten in Nijmegen, Tiel en Arnhem. Spullen zoals bankjes en borden in de uiterwaarden waren bij een vorige hoogwatergolf al verwijderd. Kuddebeheerders hebben hun vee na kerstmis voor zover nodig al op het droge gebracht.