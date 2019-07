Rijden met slippers: 80 euro boete in Spanje

Schoenen moeten aan de achterkant vastzitten. Ook blootsvoets mag je geen auto besturen. De site Spanje Vandaag zette de meest opvallende boetes op een rijtje.

Eten en drinken achter het stuur en zelfs water drinken kan een prent tot 200 euro opleveren.

Je arm uit het raam laten hangen? 80 euro betalen. De regel is dat je je stuur altijd met twee handen vast moet hebben.

Luie bijrijder

Een luie bijrijder die de voeten op het dashboard legt is eveneens strafbaar. Bij een ongeluk klapt de airbag uit en raak je gewond. 100 euro.

Een peuk naar buiten gooien is behalve asociaal ook niet toegestaan. Alleen al vanwege de kans op bosbrand. De rekening loopt dan op naar 400 euro.

Bellen, whatsappen en sms’en mag natuurlijk ook in Spanje alleen handsfree. Bellen met een kloptelefoon op mag niet. Ook hier kan de rekening oplopen tot 400 euro.

Maar de regels gaan nog veel verder. Zo is het niet toegestaan de bijrijder of bestuurder te zoenen. Als je ’iets te verliefd of handtastelijk’ bent: 80 euro. Zelfs ’heftig discussiëren’ in de wagen levert een zelfde prent op, aldus de site.

